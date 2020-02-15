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عدن - ياسمين التهامي - وزراء قطر تحت القمع يتصدر تويتر.. ونشطاء: بدأ العد التنازلي لطرد الطبقة الحاكمة ..(تفاصيل حصرية)

تصدر وسم " وزراء قطر تحت القمع " علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " وذلك في اشارة الي مانشرته صحيفة الإيكونوميست الإنجليزية عن الشكوي المرة التي اوردتها على لسان وزير العدل القطرى السابق نجيب النعيمى، الذى يخضع لحظر السفر، ففى إشارة إلى ممارسات القمع التى ينتهجها النظام القطرى، قال النعيمى: "نحن خائفون.. سوف يأخذون جواز سفرك أو ممتلكاتك ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت". وغرًد عثمان العمر قائلا " ابتسامات في الشاشات وضحكات في المنابر وكذب في الاعلام وظلم في الواقع واستبداد يمارس على ابناء الشعب الفقير كله بسبب خضوع تميم للملالي وللعصملي اصبحت الدويلة تدار من الخارج ومن فوق انف تميمهم والمنكوب والخاسر هو المواطن في النهاية". وذكر ابو فيصل قائلا " بدأ العد التنازلي لطرد الطبقة الحاكمة وكلابها المستوردة من قطر". وقال تركي المنصور " تميم ومن معه من مستشارين يمارسون انواع واشكال القمع في حق مواطنيهم سجن وسحب جنسية ومصادرة املاك حيث اشتهر النظام القطري الآن بسحب جنسيات اي شخص يعارض او ينتقد النظام". واوضح عبد الله الفايز قائلا " حكومة قطر من بعد المقاطعة وهي تقوم بإستغلال المقاطعة في القبض على شرفاء قطر وانتهاك حقوقهم لتكون ملك بن خليفة ووالده حمد وسرقت كل ممتلكات دولة قطر ويجب اننا نعرف ان الحكم سبق وسرقه حمد بن خليفة من ابوه فعادي لو سرق اموال الشعب القطري". ويشير تقرير إيكونوميست إلى توقعات بارتفاع مستوى الامتعاض بين الشعب القطرى حول سياسة النظام الحاكم، إذ يشك القطريون فى قرارات الأمير، ويتساءلون لماذا أهدر المليارات على مشاريع أجنبية وصفقات أسلحة. وتقول إيكونوميست: "من المرجح أن تنمو التمتمة فقط تعبيرا عن حالة الامتعاض، حيث تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم فى عام 2022، ويشعر السكان المحليون بالقلق إزاء تناول المشجعين للخمور ورفع الأعلام الإسرائيلية والعروض العامة من بين أمور أخرى".

