تحالف العدوان يعترف بسقوط طائرته التورنيدو في الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض



أعلن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف في اليمن.

وجاء اعتراف التحالف بسقوط الطائرة بعد ساعات من إعلان ابطال الجيش واللجان إسقاط الطائرة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان “عند الساعة 23,45 من مساء يوم الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني ” في اشارة الى قوات المرتزقة.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع اوضح أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو متطور يمتلك تكنولوجيا حديثة، مؤكداً أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب لذلك ألف حساب.