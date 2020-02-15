شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن معلومات خطيرة بشأن نوع الصاروخ الذي اسقط طائرة التحالف ومصدره وكيف وصل ل يد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 07:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت 15 فبراير 2020، عن إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي السعودي، في محافظة الجوف.

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وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن طائرة من نوع “تورنيدو” تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش اليمني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأشار المالكي إلى أن الطائرة السعودية سقطت الجمعة في محافظة الجوف اليمنية، وفقا للتصريحات التي نقلتها واس.

وأعلن الحوثيون الجمعة أن الدفاعات الجوية التابعة لهم أسقطت الطائرة أثناء تنفيذها “أعمالا عدائية” في الجوف، وفقا لتصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة عن لسان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع.

وأشار سريع إلى أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض جو، منوها إلى أن “سماء اليمن ليست للنزهة”، على حد تعبيره.

ويقول محللون عسكريون، إن الضاروخ الذي اسقط المقاتلة السعودية، هو نوع دجو (أرض_جو)، لم يكن بحوزة الجيش اليمني منذ قبل.

واعتبر المحللون العسكريون، أن ذلك يؤكد أن إيران هي من زودت الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ، ما تلك الأسلحة المهربة التي تم إلقاء القبض عليها من قبل البحرية الأمريكية والتي كان من بينها ثلاثة صواريخ دجو إلا جزء من كل.

وشدد المحللون العسكريون، على أهمية تحرير الحديدة، وغلق المنافذ التي يتم تهريب الأسلحة الخطيرة للحوثيين.

