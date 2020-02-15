شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : تقرير صاعق ويثير الرعب والهلع عن حجم ونوع الاسلحة التي غنمها الحوثي في "نهم " ..واستخدم احدها مؤخرا في اسقاط طائرة حربية ..وتفاصيل خيانة كبرى حدثت !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 08:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عسكرية خاصة عن تفاصيل الخيانة التي حدثت مؤخراً من قبل قوات تابعة لحزب الإصلاح "فرع الإخوان المسلمين في اليمن"ما نتج عنه تسليم مليشيا الحوثي العديد من المواقع في جبهة نهم.

وأكدت تلك المصادر في تصريحاتها لعدد من المواقع أن الإخوان باعوا مجهود خمس سنوات في يوم واحد في مديرية نهم وذلك بأمر قطري بالتسليم وتم الغدر بالمملكة والتحالف واليمن، مشيرة إلى أن تفاصيل الخيانة الإخوانية في نهم هي ما قيل عنه انسحاب تكتيكي للجيش الذي يعد مبرراً فقط.

Advertisements

وبينت المصادر، أنه لا يصح أن نسميها بالمفهوم العسكري معركة بل خيانة وتسليم بدليل أن الجيش الذي كان يعسكر في نهم والفرضة بحسب خارطة توزيع المسارح العملياتية لوزارة الدفاع يتكون من 15 لواء وعدد الأفراد بحسب كشوفات الراتب يزيد عن 68 ألف فرد".

وأضافت: كما أن تسليح وتذخير تلك الألوية كان يحتل المرتبة الأولى في تسليح الجيش خصوصاً بتزويد التحالف لهم بالسلاح النوعي والدعم اللوجستي كما أن تلك الألوية تمتلك عتاداً عسكرياً يكفي لتحرير محافظة صنعاء وصولاً إلى صعدة فقد زودت تلك الألوية بمئات المدرعات وكاسحات الألغام وراجمات الصواريخ وصواريخ حرارية ومدافع ذاتية الحركة ومدفع عملاق (مدفع جهنم) ولكل لواء صرف التحالف مئات الأطقم وعربات الجنود والمعدلات الثقيلة، وهناك مخازن تكفي لتسليح جيش دولة متكامل الأركان ولكن تفاجأنا في وزارة الدفاع وتفاجأ التحالف بانسحاب الجيش وتركه لكل تلك المعدات والآليات والأسلحة والمخازن غنيمة للمليشيات الحوثية، تفاجأ التحالف بوجود ما لا يزيد عن 4,000 فرد في تلك المعسكرات على أرض الواقع من مجموع 68,000 فرد في كشوفات المرتبات.

وطالبت المصادر بأن يتم إحالة القيادات العسكرية المتسببة بهذه النكسة للمحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى، موضحة أن ومن موقع المسؤولية التي خولها مجلس الأمن الدولي للمملكة العربية السعودية الشقيقة بموجب القرار الدولي 2216 فيتوجب عليها إعادة النظر في زمام الأمور ونزع الثقة والقيادة من القيادات العسكرية الخائنة وتسليم القيادة العسكرية سواء في مأرب والجوف أو في تعز وغيرها إلى قيادات وطنية مخلصة ثبتت كفاءتها في الميدان.

وأكدت تلك المصادر أن من قاموا بذلك لا يمكن أن يظلوا في مقدمة القيادة ولا يمكن أن تتركهم المملكة يعبثون بالشرعية الوطنية والشرعية الدولية لتحقيق نزوات شيطانية ومصالح خارجية لدولة تدعم العدو الإنقلابي بوضح النهار".

