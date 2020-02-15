شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مفاجئ من شيخة قطرية من الأسرة الحاكمة..على توقف مفاوضات المصالحة مع السعودية"أهلًا بتوقف المفاوضات ما دامت لم تشمل رأس الأفعى" ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت شيخة قطرية من الأسرة الحاكمة، على توقف مفاوضات الصلح بين قطر والمملكة العربية السعودية.

ورحّبت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، في تغريددة عبر حسابها "تويتر" بتوقف المفاوضات بين بلادها والسعودية ما دامت لم تشمل الإمارات .

جاء ذلك في سياق تعليق الشيخة "آل ثاني" على الخبر الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية تحت عنوان "السعودية أوقفت المفاوضات بسبب مرواغة قطرية"

وقالت الشيخة مريم آل ثاني، في تغريدتها: "الدبلوماسي ذكر في هذا الخبر أن المفاوضات توقفت لأن الرؤية لم تشمل جميع دول المقاطعة"

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وأضافت: "أعتقد أنه واضح للجميع من هي الدول التي رفضت قطر التفاوض معها وبضغط من الدولة ذاتها على السعودية -التي لم تعد تملك قرارها- توقفت المفاوضات الثنائية... أهلًا بتوقف المفاوضات ما دامت لم تشمل رأس الأفعى" في إشارة إلى الإمارات.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" حملت في تقريرها قطر فشل المصالحة مع السعودية ونقلت عن دبلوماسي خليجي، قوله: إن "المفاوضين القطريين كانوا متخبطين ولم يبدوا جدية في التوصل إلى حلول توافقية تعالج جذور الأزمة، بل حاولوا بدلًا من ذلك المراوغة لإطالة المفاوضات".

وأضاف الدبلوماسي: أن ما وصفه بـ"تخبط" المفاوضين القطريين دفع الرياض إلى وقف المفاوضات، رغم أنها "كانت منفتحة منذ البداية على إنهاء الأزمة".

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق، عن ستة مصادر أن محادثات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين السعودية وقطر، وانهارت عقب بدئها. وقال مصدرٌ قطريٌّ إن المحادثات انتهت لعدم واقعية المطالب السعودية، مضيفًا: "لم يكن من الممكن أن نصبح دولة تابعة".

الدبلوماسي ذكر في هذا الخبر أن المفاوضات توقفت لأن "الرؤية لم تشمل جميع دول المقاطعة"

