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صنعاء - ياسمين الخيامي - صيني يقتل نفسه في السعودية للاشتباه باصابته بفيروس كورونا..والسلطات تعلن رسميا عقوبة الاعدام لمن يخفي اصابته بالفيروس او يزيف الحقائق والاعراض

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