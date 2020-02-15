بتمويل خيري.. - اختتام المرحلة الأولى من عملية شق طريق "أبو رباح" بالأقروض جنوب تعز

اختتمت المرحلة الأولى من أعمال شق طريق نقيل أبو رباح في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب تعز، بتمويل تعاوني.

وبدأت عملية إصلاح الطريق؛ مطلع أكتوبر من العام الماضي بتمويل خيري تبناه الدكتور عبدالباقي البريهي أخصائي الأورام السرطانية المقيم في جمهورية الصين الشعبية وبمساعدة أصدقائه وزملائه في الصين، وبمساهمة من طارق القادري مدير مؤسسة بيور هاندس وبعض المغتربين من أبناء الأقروض.

ويعد هذا الطريق شريان مهم يمكن أن يمر عبره كثير من احتياجات مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشا الحوثي وسيخفف من حالة الازدحام المروري في الطريق الأخر، كما أنه يختصر المسافة أمام المسافرين من وإلى المدينة.

ويأمل القائمون على تنفيذ المشروع أن تتبنى السلطات المحلية أو أي جهة خيرية تمويل المرحلة الثانية، حيث أن الطريق بحاجة إلى بناء تصاريف للمياه وجدران ساندة ورص وتدخلات مستعجلة للحفاظ عليه من السيول.



