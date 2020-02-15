البحسني يبحث مع مدير أمن الساحل خطط التطوير ومكافحة الجريمة والتهريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، وبحث معه خطط تطوير المؤسسة الأمنية بساحل حضرموت خلال العام الجاري2020م.



وأكد المحافظ على ضرورة رفع جاهزية منتسبي الإدارة العامة للأمن والشرطة من خلال الاهتمام بالتدريب ورفع الروح المعنوية للضباط وصف ضباط والأفراد من خلال برامج هادفة ضمن خطة إدارة التوجيه المعنوي.

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ودعا المحافظ قيادة الأمن الى العمل بروح الفريق الواحد، معرباً عن استعداد مواصلة السلطة المحلية بالمحافظة لمواصلة دعم الأجهزة الامنية في مختلف المجالات، في سياق الدعم المتواصل للمؤسستين العسكرية والأمنية لضمان حفظ الأمن وحرصاً على استقرار المواطنين ومكافحة الجريمة.

من جانبه أعرب مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي عن شكره وتقديره لكل ما يقدمه المحافظ من دعم مادي ومعنوي للأجهزة الأمنية، مؤكداً مساندة المؤسسة الأمنية للمحافظ، والعمل الى جانب السلطة المحلية بروح الفريق الواحد بما يخدم المصالح العليا والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت.

وجرى في اللقاء مناقشة خطط تطوير إدارات الأمن والطرق الحديثة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والتهريب.