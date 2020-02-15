شكرا لبحثكم عن خبر يمن نت تمنح رصيد مجاني لمشتركيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير عام الاتصالات بساحل حضرموت أن يمن نت قامت بإضافة رصيد مجاني لكل مشتركي الإنترنت لمدة شهر.

وقال المهندس علي بارجاء، أنه قد تم الإنتهاء من إصلاح كابل فالكون بالسويس وعودة كل الوصلات التراسلية للإنترنت للخدمة بعد انقطاع دام اكثر من شهر نتيجة لهذا الخلل الفني الذي حدث في التاسع من شهر يناير الماضي.

وأوضح بارجاء بأنه وبإصلاح كابل فالكون ستعود خدمة الإنترنت تدريجيا خلال الساعات القادمة وستستأنف الخدمة من جديد وستعود كل القنوات لطبيعتها.

وأشار بارجاء إلى أن كابل فالكون قد تم اصلاحه من قبل الشركة المالكة له ويتم الان أعادة ترتيب المسارات وعمل الفحوصات النهائيه ومن المتوقع ان تعود خدمة الانترنت لسابق عهدها خلال الساعات القادمة.