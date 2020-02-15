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العكيمي يزف بشرى سارة من الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد أركان محور الجوف العميد  صادق العكيمي  أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات محافظة الجوف المختلفة.

 وقال العميد العكيمي في لصحيفة “26 سبتمبر”، ” مهما حشدت المليشيا الحوثية لن تجني سوى الموت لعناصرها”.

 وأضاف “مستمرون في تحرير الوطن حتى آخر شبر من ، وتطهيره من دنس الحوثي ومليشياته الإجرامية، ونبشر الشعب اليمني بأننا ثابتون ولن نحيد أو نميل وأن معنوياتنا لن تتزعزع قيد أنملة”.

 وحيا أركان محور الجوف موقف قبائل الجوف “التي هبت ووقفت إلى جانب أبطال القوات المسلحة” ، مثمنا دور تحالف دعم الشرعية المساند لقوات الجيش في معاركها ضد المليشيا المتمردة...

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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