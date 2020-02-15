شكرا لبحثكم عن خبر العكيمي يزف بشرى سارة من الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد أركان محور الجوف العميد صادق العكيمي أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات محافظة الجوف المختلفة.

وقال العميد العكيمي في لصحيفة “26 سبتمبر”، ” مهما حشدت المليشيا الحوثية لن تجني سوى الموت لعناصرها”.

وأضاف “مستمرون في تحرير الوطن حتى آخر شبر من ، وتطهيره من دنس الحوثي ومليشياته الإجرامية، ونبشر الشعب اليمني بأننا ثابتون ولن نحيد أو نميل وأن معنوياتنا لن تتزعزع قيد أنملة”.

وحيا أركان محور الجوف موقف قبائل الجوف “التي هبت ووقفت إلى جانب أبطال القوات المسلحة” ، مثمنا دور تحالف دعم الشرعية المساند لقوات الجيش في معاركها ضد المليشيا المتمردة...