شكرا لبحثكم عن خبر كيف كانت النهاية المأساوية للسفينة "شقيقة التيتانيك"؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تصنّف السفينة عابرة المحيط إتش أم إتش أس بريتانيك (HMHS Britannic) كثالث وآخر السفن من نوعية أولمبيك التي أنتجتها مؤسسة وايت ستار لاين (White Star Line) البريطانية حيث كان من المقرر أن تعزز هذه السفينة برفقة شقيقتيها التيتانيك وأولمبيك الأسطول البريطاني الذي عانى من منافسة السفن الألمانية له.

وعلى إثر كارثة التيتانيك التي أودت بحياة نحو 1500 شخص بعرض المحيط الأطلسي خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و15 نيسان/أبريل 1912، أحدثت مؤسسة وايت ستار لاين تغييرات هامة على سفينة بريتانيك، التي لقبت في وقت سابق بالسفينة جيغانتيك (Gigantic)، لجعلها قادرة على مواجهة الكتل الجليدية بالمحيط، كما تم تشديد إجراءات السلامة بها وزودت بقوارب نجاة إضافية.

صورة للسفينة ماجستيك التي استولى عليها البريطانيون عقب الحرب العالمية الأولىتحويلها إلى مستشفىأنزلت عابرة المحيط بريتانيك بالماء يوم 26 شباط/فبراير 1914 حيث كان من المقرر أن تدخل الأخيرة الخدمة خلال العام التالي. لكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى على إثر حادثة اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند يوم 28 حزيران/يونيو 1914، صادرت البحرية البريطانية سفينة بريتانيك جاعلة منها سفينة – مستشفى خصصت أساسا لمعالجة وإعادة الجنود المصابين نحو أرض الوطن.

إلى ذلك، صنّفت بريتانيك خلال تلك الفترة كأضخم سفينة بالعالم حيث قارب وزنها 50 ألف طن وتجاوز طولها 271 مترا، كما كانت قادرة على بلوغ سرعة قصوى قدرت بنحو 23 عقدة.