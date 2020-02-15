شكرا لبحثكم عن خبر صور .. اليمن تجهز مركزين للحجر الطبي من كورونا بعدن وسيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صباح اليوم من الامداد الدوائي لارسال المستلزمات الطبية الخاصة بمراكز العزل الاحترازي لفيروس كورونا المستجد لكل من مركز ي العزل بسيئون وعدن كمرحلة أولى تليها باقي المراكز خلال هذا الأسبوع بإذن الله .. Advertisements

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