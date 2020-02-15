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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أهم مؤشرات طقس اليمن للأسبوع الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
أفاد الفلكي، عدنان الشوافي، اليوم، بأهم مؤشرات طقس اليمن من السبت 15 فبراير /شباط 2020 لأسبوع قادم.
وقال الشوافي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - تابعه "الخليج 365 "بناء على صور وبيانات الاقمار الصناعية ونماذج الطقس والتي لا تزال تعطي مؤشر إنخفاض شديد في الحمل الحراري وأسبوع شبه جاف على اليمن إلا أننا نتوقع تحديثات بتحسن أفضل في معدل الهطول"
وأوضح "وعليه فإن أهم التوقعات لمؤشرات طقس اليمن من السبت 15 فبراير 2020 لأسبوع قادم، ارتفاع تدريجى ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق اليمنية، مع توقعات بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وارخبيل سقطرى والمناطق الساحلية خصوصا مع نهاية الأسبوع".
وقال "ونشاط هبات الرياح على السواحل الجنوبية وباب المندب والسواحل الغربية (سواحل لحج وتعز والحديدة) من السبت حتى منتصف الأسبوع ليكون الموج بين معتدل الى مضطرب أحياناً".
ومضى "ومن ليلة الاربعاء القادم وحتى نهاية الأسبوع متوقع هدوء نسبي للرياح".
ودعا الفلكي الشوافي الجميع لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.
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