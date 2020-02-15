العاصمة عدن تحتفل بمهرجان الحب والوفاء في نسخته السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

شهدت العاصمة عدن مساء أمس الجمعة 14فبراير 2020 مهرجان الحب والوفاء في نسخته السادسة الذي نظمته المؤسسة التي تحمل نفس الاسم.



وبدا الحفل في الساعة الرابعة عصرا بموسيقى وأهازيج من الزمن الجميل ، وفي الساعة الخامسة افتتح الحفل بشكل رسمي ، حيث ألقت فيه رئيس مؤسسة الحب والوفاء لعدن سحر نعمان و الإعلامي سامح عقلان المهرجان باللغتين العربية والانجليزية وذلك حسب ما أعلن عنه لمخاطبة الداخل والخارج .

ثم انسابت الفقرات تباعا وشملت أغاني قدمها أطفال من محافظة عدن وأبين و لحج وحضرموت ، وكذا رقصات شعبية قدمها أطفال جمعية الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية الفجر التي قدمت فقرة الزفة العدنية.

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وتتابعت مشاركات غنائية وسكتش هادف عن اضرار المخدرات ، واعقبه عزف على الآلات الوترية مثل الكمان والجيتار والدرامز والاورج من فريق العاصمة عدن ، إضافة إلى البيت بوكس والبريك دانس والاستناد آب كوميدي ورقصات شعبية مناسبة لكل الأغاني التي قدمت في المهرجان .

وأستضاف المهرجان لأول مرة فريق الاستاذ كابتن محسن فقرات متميزة للجمباز والاكروبات .

وشمل المهرجان المعارض الفنية الخاصة بالرسامين والمصورين وكذا المشغولات اليدوية ومشاركة متميزة من سيدات المشاريع الصغيرة والأصغر. واستمتع الأطفال بالالعاب والبالونات والرسومات على وجوهم.

واختتم المهرجان بمسك الختام باغنية شعبية محبوبة قدمها الفنان البلبل القدير عوض احمد تلاه إطلاق الألعاب النارية في سماء المهرجان بكورنيش الشهيد جعفر محمد سعد بمديرية خور مكسر.

الجدير ذكره أن المهرجان وبعد نجاحه في السنوات الماضية شهد هذا العام منافسة على رعايته من جهات عدة فكان المجلس الانتقالي الجنوبي الراعي الذهبي للمهرجان، وصحيفة عدن تايم والبنك المركزي اليمني ومعهد الفنون وكريتيفيتي ورينا ومؤسسة موانئ خليج عدن رعاة فضيون، وكريتفتي للدعاية والإعلان ورينا للاعلانات ومعهد الفنون الجميلة كرعاه برونزيين .