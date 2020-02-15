شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز الخسائر التي تلقتها مليشيات الحوثية بالحديدة خلال اليومين الماضيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الحديدة - الخليج 365

تكبدت مليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين خسائر فادحة في مختلف جبهات محافظة الحديدة إثر محاولات تسلل فاشلة قامت بها المليشيات على مواقع القوات المشتركة في ظل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.



حيث تمكنت القوات من التصدي لها بكل حزم واستبسال وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح لتضاف إلى سلسلة خسائر المتواصلة في الحديدة.

وأعلنت القوات المشتركة في تقرير عن ابرز الخسائر التي تلقتها مليشيات الحوثية الإيرانية خلال اليومين الماضيين :

عشرات القتلى

‏واصلت مليشيات الحوثية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وسط خسائر فادحة في صفوف عناصرها وفشل في تحقيق أي تقدم على الارض ،.

مصدر عسكري في القوات المشتركة قال أن مليشيات الحوثي حاولت إختراق خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة ولكن دون جدوى.

‏واكد المصدر أن العشرات من عناصر المليشيات التي قامت بمحاولة إنتحارية من جهة معسكر الدفاع الساحلي وسوق الحلقة ولكن سرعان ما تم كسرها والتصدي لها وتكبيدها خسائر فادحة من قبل القوات المشتركة.

‏وفي جبهة كيلو 16 شرق المدينة قال ذات المصدر أن خسائر المليشيات التابعة لإيران تضاعفت بعد محاولة تسلل مكشوفة، حيث قامت القوات من مباغتة المليشيات فور تحركها وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى وفرار البقيه وفي إطار الضربات الموجعة التي توجهها القوات المشتركة للمليشيات الحوثية كسرت القوات محاولة تسلل في جبهة حيس.

وأكد مصدر ميداني أن المليشيات حاولت التسلل إلى أطراف مركز مدينة حيس -من مفرق سقم _وقرية الشعينة_ وجنوب شرق المدينة إلا أن تحركاتها كانت مرصودة من قبل القوات المشتركة وسرعان ما تم إجبار عناصرها على الفرار بعد مصرع وجرح أعداد منهم.

التصدي لهجوم جنوب التحيتا

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وفي ظل تصعيد المليشيات المتواصل تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم ليلي عنيف شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة جنوب مديرية التحيتا.

مصدر عسكري أكد أن أبطال القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيات المتسللة وتمكنوا من التصدي لهجوم الحوثيين بكل بسالة وحزم ،وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد،فيما لاذ من تبقى من الحوثيين بالفرار.

تفجير مخزن أسلحة ومدفع 23

كبدت القوات المشتركة مليشيات الحوثي خسائر فادحة إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بينهما يوم أمس الماضي عند محاولة المليشيات التسلل والهجوم على مواقع المشتركة شرق مدينة الدريهمي، القوات تصدت للهجوم الحوثي بصلابة وكبدت المليشيات خسائر فادحة وأجبرتهم على التراجع يجرون اذيال الهزيمة.

مصدر ميداني أكد أن مليشيات الحوثي تعرضت لخسائر فادحة خلال التصدي القوات المشتركة لمحاولة التسلل وهي سقوط العشرات من القتلى والجرحى علاوة على تدمير مخزن أسلحة من عتاد المليشيات بينها مدفع 23 كانت حاولت المليشيا مهاجمة مواقع المشتركة به وتواصل القوات المشتركة تلقين مليشيا الحوثي دروساً قاسية وتدفعها ثمن خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة وسط صمود وثبات أبطال القوات المشتركة الذين يدافعون عن مواقعهم بكل شجاعة واستبسال.

خلافات حوثية ومصرع قيادي.

في ظل النكسات والضربات الموجعة التي تتلقاها مليشيات الحوثي في جبهات الحديدة ادت إلى زرع حالة من الإحباط واليأس في صوف المليشيات وانصارها المتحوثين ففي مواقع المليشيات شرق التحيتا اندلعت اشباكات بين قيادت مليشيات الحوثي ومتحوثين من أبناء تهامة.

وأفادت مصادر مطلعة أن خلاف واشتباكات اندلعت بين قيادات الحوثيين المنتمين إلى صعدة والمتحوثين من أبناء تهامة إثر محاولة دخول المشرف أبو زكريا إلى احد المواقع التي تقع تحت سيطرت المتحوث عطيفي وعناصره.

وأكدت المصادر أن المشرف الحوثي أبو زكريا لقي مصرعه اثر تعرضه لوابل من الرصاص من قبل المتحوثيين من أبناء تهامة التابعين لعطيفي إثر الخلاف الذي نشب بينها ويتواصل تآكل الحوثيين إثر الخلافات والصراعات المتزايدة بين عناصرها نتيجة الضربات والخسائر الفادحة التي تتعرض لها على يد القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال في ظل تعنت وإصرار مليشيات الحوثي على إختراق الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام بمحافظة المحافظة