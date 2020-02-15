مليشيا الحوثي تقتحم محكمة القفر الابتدائية بمحافظة إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 إب - الخليج 365 اقتحمت عناصر حوثية محكمة القفر الابتدائية بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا بمختلف مديريات المحافظة.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي بقيادة المدعو "أبو عوجاء الجرباني" قامت بالتهجم على حراس محكمة القفر الابتدائية. وأضافت إن عناصر القيادي الحوثي "الجرباني" دخلوا إلى ساحة المحكمة بالقوة وقاموا بإشهار السلاح في وجه من يعترضهم. وبحسب المصادر فإن اقتحام العناصر الحوثية لمحكمة القفر بهدف البحث عن سجين تم إيداعه السجن بأمر من المحكمة ذاتها.

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