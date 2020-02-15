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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من أرض المهجر.. شباب حضارم يقدمون أغنية “متيم“ بنكهة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
الخليج 365 - خاص
قدم شباب حضارم وصلة من الأغنية الشهيرة “متيم بالهوى“ في جمهورية مصر العربية، في لقاء خاص جمعهم للعزف والغناء.
وفي الأغنية التي تحصل "الخليج 365" على مقطع منها، يعزف على العود العازف الشاب هيثم الحضرمي، وعلى الكمان العازف أيمن عيسى، وعلى القانون العازف المبدع علي صبري، المعروف بعازف السمسمية.
وأغنية متيم، من كلمات الشاعر راشد الجابري وألحان الفنان الحضرمي الراحل كرامة سعيد مرسال، وهي من التراث الحضرمي الذي لا يزال يتجدد كل يوم.
متيّم بالهوى يروي حكاية حب مخفيّـة مع من عاش وياهم ولولا الأمر ما يحوي ما قلت الذي بيّـه ولكن بعد فرقاهم لقيت القلب يهواهم خطائي والخطى ما هو خطاهم مكتوب الشقى ليّه معاهم صادق النيّه
خلوني مع نفسي شوقي زاد حنيّـه من اللهفة لعيناهم أراجع ذكريات أمسي و ماضي ما حصل ليّه بعد أن عز لقياهم بالود قلبي يسقاهم عساهم يذكروا ودي عساهم في الروحات والجيّـة معاهم صادق النيّة
ما حيلتي ما أسوي رقيق القلب والنية ولا أدري عن نواياهم بصدق الحب لهم أنوي وأعلنها علانية قلبي كيف ينساهم محلّق بين اجواهم وراهم حيث ما رحلوا وراهم وهم ما فكروا فيّ معاهم صادق النيّة
أسير الحب لمن أشكي والعشاق موليّه من يصغي لشكواهم على حظي أنا أبكي لأني ما معي حيلة لأكسب بها رضاهم ولا أقدر أقول ماباهم هواهم كل شيء عندي هواهم وأفديهم بعينيّا معاهم صادق النيّة
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