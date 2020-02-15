الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة حربية في الجوف وهذه مواصفاتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

أعلن المتحدثُ الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع، في ساعه‍ متأخرة من مساء الجمعة، أسقاط طائرة حربية للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم بمحافظة الجوف.

وقال العميد سريع في تصريح له، ” بفضل الله وكرمه الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة حربيه نوع تورنيدوا في سماء محافظة الجوف وهي تقوم بمهام عدائية”.

وأشار إلى أن العملية تمت بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنلوجيا حديثة.. مشيراً إلى أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو ان يحسب الف حساب لذاك .

مواصفات التورنيدو

يشار الى ان التورنادو طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة وهي من إنتاج أوروبي مشترك. تتكون الطائرة من محركين نفاثين. صممت أساسا كطائرة هجومية متعددة المهام قادرة على الهجوم ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية وعلى ارتفاع منخفض وبسرعات تفوق سرعة الصوت وحمولة كبيرة جدا.

متواجدة في القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأيطالية والقوات الجوية الألمانية كدول صانعة لهذه الطائرة وقد اشترت القوات الجوية الملكية السعودية عدد 72 من طائرات الترنيدو IDS وعدد 48 من طائرات الترنيدو ADV.

صنعت منها أنواع أخرى دفاعية وأنواع للتجسس، كماتم تطويرها لتكون قادرة على حمل القنابل الذكية والعنقودية والأسلحة البيوليجية مثل الأسلحة الحرارية التي تترك اثر يمتد إلى 100 عام وعدد 2 قنبلة نووية والصواريخ المضادة للأشعة والعديد من القنابل التقليدة. أول رحلة للترنيدو في كانت 14 أغسطس 1974.

شاركت التورنادو في حرب الخليج الثانية عام 1991م كأول مشاركة لها في الحروب العالمية من قبل القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأيطالية وقد صنع منها ما يقارب 992 طائرة حتى الآن ولا تزال في الخدمة في جميع الدول التي تمتلكها

سرعة طائرة التورنيدو ذات المحركين 990 ميل في الساعة، والمدى القتالي 863 ميلا وحمولتها تزيد عن 18,000 حسب المهمة الموكلة لها.الطائرة مزودة بصواريخ مضادة للرادار وقنابل paveway المسيرة باشعة ليزر وصواريخ sea eagle المضادة للسفن إضافة إلى صواريخ جو-جو.