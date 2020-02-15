شكرا لمتابعة خبر عن أول ظهور للفنانة مريم حسين بعد خروجها من السجن على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي (شاهد فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجلة بريطانية تفجر مفاجأة صادمة وتقرير يكشف القمع الذي تمارسه الدوحة على مواطنيها ومسؤول قطري سابق نحن خائفون وردنا للتو : كواليس وقوف محمد دحلان وراء الاغتيالات باليمن "فيديوهات" شاهد صورة صادمة لي اول مرة تعرض من بعد خطوبة الوليد مقداد نجم طيور الجنة وهذه صورة لخطيبته (تعرف عليها) وردنا للتو : الملك سلمان يصدر قرارات مزلزله وجديدة وتعينات ملكية مهمة شاهد تفاصيل (الأسماء +المناصب )

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