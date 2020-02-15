شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تسيطر على مديرية جديدة في هذه المحافظة الاستراتيجية ..وهذا ما سيحدث ل سكان المديرية المتواطئين !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 05:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

سيطرت اليوم القوات الأمنية بمحافظة أبين، بقيادة مدير أمن المحافظة العميد أبو مشعل الكازمي، على مديرية المحفد ، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، لحفظ الأمن والاستقرار بالمديرية.

وأوضح مدير أمن المحافظة العميد أبو مشعل الكازمي أنه تم اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الامنية الهادفة لتأمين مديرية المحفد.

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وأكد في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " قبل قليل، على موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة الامنية ستسير على عدة مراحل، منها نشر كتيبة من القوات الخاصة وانشاء الابراج والحواجز الامنية.

كما أكد العميد الكازمي، أن أمن المحافظة لن يتهاون مع قائمة المطلوبين لديه، محذرا من التستر أو ايواء تلك العناصر.

وتركز المرحلة الأولى من الخطة ، على ترتيب الحواجز الامنية على مداخل ومخارج المديرية، ونشر قوات نظامية وإزالة الاشجار المتواجدة على مدخل المدينة، والتي سهلت زرع العبوات الناسفة من قبل العناصر الارهابية بشكل متكرر.

ويأتي بسط سيطرة الحكومة الشرعية، على مديرية المحفد ، في إطار تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينها وبين المجلس الانتقالي في 5 نوفمبر الماضي.

