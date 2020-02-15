شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ..مستجدات معارك الجوف ..وحقيقة تقدم مليشيا الحوثي ..وتفاصيل المشهد الحربي في جبهات القتال !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 05:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل وتحالف دعم الشرعية وجهت ضربات قوية وقاسية لمليشيا الحوثي المتمردة خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن العميد الهدي، “إن المليشيا الحوثية لم تتقدم شبراً واحد في محافظة الجوف وأن المعارك لا تزال مستمرة على حدود المنطقة العسكرية السابعة في جبال الجرشب ويام التابعة لمديرية نهم”.

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وأكد أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا شوكة المليشيا وأجبروها على التراجع مخلفة جثث قتلاها التي تملأ الشعاب والوديان.

ولفت عمليات المنطقة العسكرية السادسة، إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى اختلاق انتصارات وهمية في وسائلها الإعلامية للتغطية على خسائرها المهولة في محافظة الجوف.

وأكد العميد الهدي، أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة تتمتع بجاهزية قتالية عالية وتحقق انتصارات ومكاسب ميدانية كل يوم في جبهات حام والغيل والمصلوب وكافة جبهات الجوف.

وعبر عن شكره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية على دعمهم وإسنادهم القوي لأبطال الجيش خلال المعارك، مشيداً “بالدور الكبير للطيران الذي ساهم في حسم المعركة لصالح قواتنا”.



