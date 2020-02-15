شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"..نهاية مؤلمة ل مقيم صيني في السعودية ,بعد عزلة بأحد المستشفيات الحكومية بجدة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 04:38 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر لـ"سبق" أن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه اليوم من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه.

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وأشارت المصادر إلى أن الصيني تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

