شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تطورات طارئة في قضية مقتل الشاب السوري بفيلا نانسي عجرم .. أخيرا القاضية تقول كلمة الفصل وتقطع كل التكهنات ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خرجت القاضية اللبنانية غادة عون عن صمتها لأول مرة، وعلقت على قضية قتيل فيلا نانسي عجرم التي تتصدر اهتمامات الرأي العام اللبناني والعربي، وذلك في تصريحات صحفية لبنانية.

وقالت غادة عون: "تجاهلوا الشائعات وأولئك الذين يحاولون تشويه سمعة العملية القضائية"، مشيرة إلى أن قرارها جاء بناءً على المادة 547 من قانون العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229.

---------------------------------

شاهد ايضا :

• عاجـــل : تطورات طارئة في قضية مقتل الشاب السوري بفيلا نانسي عجرم .. أخيرا القاضية تقول كلمة الفصل وتقطع كل التكهنات ..شاهد

• ظهور صادم وفاضح لخطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقدام" ..شاهد من تكون وكم هو عمرها الحقيقي .."صور"

• شاهد : فتاة حسناء بالعشرينات من عمرها وضعت كاميرا مخفية في منزلها فاكتشفت مفاجأة صادمة لم تكن تتخيلها .."فيديو"

• شاهد : قرد يقتحم قسم الطالبات في جامعة حائل السعودية .. ويقوم بعمل صادم أرعب الجميع وكانت نهايته مفزعة .."فيديو"

• مضيفات جدد على الطيران السعودي يسحرن المسافرين باطلالة وجمال فريد من نوعه ..شاهد الصور

Advertisements

• إحمي نفسك من السرطان وأمراض القلب وضعف النظر ..هذه النبتة العجيبة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي معاناتك للأبد ..شاهد

• بكل جراءة .. مذيعة MBC "لجين عمران" تهز الخليج بمقطع صادم ليس له مثيل .. طرب وغناء ورقص وأناقة وجمال يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل ..شاهد

• السعودية : شاهد فيديو جديد للحظة تفجير صرافة بالرياض وسرقة مليون ريال من داخلها

• مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد .."صور"

---------------------------------

وأضافت غادة عون: "راجعوا المادتين بتعرفوا كل شي".

وأفادت تقارير لبنانية أمس، الأربعاء، بأن القضاء اللبناني وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية: "ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".

ويأتى قرار القاضية غادة عون بما يعنى أن ينتظر الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم، عقوبة 15 عاما فى حالة ثبوت واقعة القتل العمد، وإما ينتظره البراءة فى حالة ثبوت أن ما فعله دفاعا عن النفس.

وأحالت القاضية اللبنانية غادة عون، الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.