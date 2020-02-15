شرطة أبين تبدأ تنفيذ الخطة الأمنية بمديرية المحفد

أعلنت شرطة محافظة أبين، اليوم السبت، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأمنية الهادفة لتأمين مديرية المحفد.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فإن المرحلة الأولى تركز على ترتيب الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج المديرية، ونشر قوات نظامية وإزالة الأشجار المتواجدة على مدخل المدينة، والتي سهلت زرع العبوات الناسفة من قبل العناصر الإرهابية بشكل متكرر.

وأوضح مدير أمن المحافظة العميد أبو مشعل الكازمي أن الخطة الأمنية ستسير على عدة مراحل، منها نشر كتيبة من القوات الخاصة وإنشاء الأبراج والحواجز الأمنية.

وأكد أن أمن المحافظة لن يتهاون مع قائمة المطلوبين لديه، محذرا من التستر او إيواء تلك العناصر.

وتأتي هذه الخطوة بعد طرد ميليشيا الانتقالي الإماراتي من المديرية.



