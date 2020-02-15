أعلنت شرطة محافظة أبين، اليوم السبت، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأمنية الهادفة لتأمين مديرية المحفد.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فإن المرحلة الأولى تركز على ترتيب الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج المديرية، ونشر قوات نظامية وإزالة الأشجار المتواجدة على مدخل المدينة، والتي سهلت زرع العبوات الناسفة من قبل العناصر الإرهابية بشكل متكرر.
وأوضح مدير أمن المحافظة العميد أبو مشعل الكازمي أن الخطة الأمنية ستسير على عدة مراحل، منها نشر كتيبة من القوات الخاصة وإنشاء الأبراج والحواجز الأمنية.
وأكد أن أمن المحافظة لن يتهاون مع قائمة المطلوبين لديه، محذرا من التستر او إيواء تلك العناصر.
وتأتي هذه الخطوة بعد طرد ميليشيا الانتقالي الإماراتي من المديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبين تبدأ تنفيذ الخطة الأمنية بمديرية المحفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.