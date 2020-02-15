اخبار الخليج / اخبار اليمن

المليشيات تشن قصفا عنيفا على مواقع المقاومة الجنوبية في ثره

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر المليشيات تشن قصفا عنيفا على مواقع المقاومة الجنوبية في ثره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لازالت المليشيات الحوثية منذ مايقارب العشرين يوما وبشكل يومي تقصف مواقع المقاومة الجنوبية في جبهة ثره بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة وفي بعض الأوقات تعمد إلى شن هجماتا مباغتة وتسللات لبعض عناصرها إلا أن كل محاولاتها تبوء بالفشل بفضل الله ثم بفضل صلابة وإستبسال أبطال المقاومة الجنوبية.

 هذا وقد صرح للمركز الإعلامي لجبهة ثره قائد جبهة ثره طه حسين بوبكر حول قصف اليوم السبت قائلا:-

قامت المليشيات اليوم بالقصف على مواقعنا قصفا عنيفا وبأكثر من ثلاثين قذيفة مختلفة بعضها هاونات والبعض منها من أسلحة ثقيلة أخرى ولولا لطف الله ثم التحصينات القوية التي عملناها لكان هناك خسائر بشرية في صفوفنا.

Advertisements

 الجدير بالذكر ان المليشيات قد عمدت في الأيام الأخيرة الماضية إلى إستحداث مواقع جديدة في المناطق القريبة من أماكن سيطرتها والذي قد لربما تنوي بهذا الإستحداث محاولة الإلتفاف على مواقع المقاومة الجنوبية وفتح جبهات جديدة.

 

السبت ـــــــــ 15/2/2020

*المركز الإعلامي لجبهة ثره*

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيات تشن قصفا عنيفا على مواقع المقاومة الجنوبية في ثره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا