شكرا لبحثكم عن خبر المليشيات تشن قصفا عنيفا على مواقع المقاومة الجنوبية في ثره والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لازالت المليشيات الحوثية منذ مايقارب العشرين يوما وبشكل يومي تقصف مواقع المقاومة الجنوبية في جبهة ثره بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة وفي بعض الأوقات تعمد إلى شن هجماتا مباغتة وتسللات لبعض عناصرها إلا أن كل محاولاتها تبوء بالفشل بفضل الله ثم بفضل صلابة وإستبسال أبطال المقاومة الجنوبية.
هذا وقد صرح للمركز الإعلامي لجبهة ثره قائد جبهة ثره طه حسين بوبكر حول قصف اليوم السبت قائلا:-
قامت المليشيات اليوم بالقصف على مواقعنا قصفا عنيفا وبأكثر من ثلاثين قذيفة مختلفة بعضها هاونات والبعض منها من أسلحة ثقيلة أخرى ولولا لطف الله ثم التحصينات القوية التي عملناها لكان هناك خسائر بشرية في صفوفنا.
الجدير بالذكر ان المليشيات قد عمدت في الأيام الأخيرة الماضية إلى إستحداث مواقع جديدة في المناطق القريبة من أماكن سيطرتها والذي قد لربما تنوي بهذا الإستحداث محاولة الإلتفاف على مواقع المقاومة الجنوبية وفتح جبهات جديدة.
السبت ـــــــــ 15/2/2020
*المركز الإعلامي لجبهة ثره*
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