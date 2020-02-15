شكرا لبحثكم عن خبر ماهي نصيحة رجل الاستخبارات القوي التي تجاهلها صالح قبل مقتله بايام ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن نصيحة رئيس الاستخبارات العسكرية السابق علي أحمد السياني للرئيس الراحل علي عبد الله صالح قبيل إعلانه انتفاضة ديسمبر نهاية عام 2017م ضد الحوثيين لاستعادة النظام الجمهوري .

وقالت المصادر " للمشهد اليمني " الثلاثاء أن علي السياني حذر الرئيس الراحل صالح من فشل الإنتفاضة قبل انطلاقها بأسبوع وخاصة بعد أحكام سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وخاصة المعسكرات .

وأضافت المصادر أن السياني قال لصالح سوف يتركوك من اعتمدت عليهم في منتصف الطريق فغالبيتهم لا توجد لهم قواعد شعبية وليس لديهم استعداد للتضحية من أجلك . وأكد السياني لصالح انه أصبح تحت الإقامة الجبرية وأن اغلب القيادات العسكرية والأمنية قد استطاع الحوثي ادلجتها وهو ماجعل الرئيس صالح يغضب من السياني وتم مسح اسمة من ضمن قيادات المربعات التي اعتمد عليها صالح لتوزيع الأسلحة للقيام بمهمة الإنتفاضة في ديسمبر 2017م .

وإجراء صالح إتصال آخر بالسياني للإستفادة من خبراته كونه كان الرجل الأول في المخابرات وهو ماجعل السياني يخبره بأن المال الذي وزعه تم الشراء به عقارات في صنعاء والسلاح تم بيعه وتخزينه وعدم توزيعه وهو ماجعل صالح يقاطع السياني رافضا التشكيك في رجاله.