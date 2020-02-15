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كسر هجوم للمليشيات الحُوثية في جبهة هِجَار وتدمير آلية بجبهة الفاخر بالضالع 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

كسر هجوم للمليشيات الحُوثية في جبهة هِجَار وتدمير آلية بجبهة الفاخر بالضالع 

الضالع - الخليج 365

 تمكَّنت وحدات القوَّات الجنُوبيَّة والقوات المشتركة المرابطة في جبهة هِجَار جنوبي منطقة العود ، من إفشال وكسر هجوم كانت قد أقدمت عليه المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً باتّجاه جبهة هِجار باب غلق جنوب شرق منطقة العود.

 

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 وبعد مواجهات عنيفة تمكَّنت وحدات القوَّات الجنُوبيَّة والقوات المشتركة المرابطة في جبهة هجار من صدِّ وإفشال هذا الهجوم الذي عززته المليشيات بقصف مكثف من سلاح المدفعية، لكنها سرعان ما انكسرت وتراجعت إلى مواقعها السابقة جنوبي العود بعد تلقيها ضربات مباشرة أوقعت العديد من عناصرها المتسللة بين قتيل وجريح.

 

 وفي جبهة الفاخر تمكٍَنت وحدة المدفعية التابعة للقوات الجنوبيَّة من تدمير آلية عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية تحمل على متنها تعزيزات (ذخائر وأسلحة) بقذيفة مباشرة، كانت قد استقدمتها المليشيات لتعزيز عناصرها في تباب النُبَيجَات غرب مدينة الفاخر، وهذا الاستهداف أدَّى إلى تدميرها بما فيها من جند، وتصاعدت منها النيران واستمرت الانفجارات لوقتٍ طويل.

 

 وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانكسارات المتتالية للمليشيات الحُوثية طوال الأسبوعين الماضيين، في الوقت الذي تستمر فيه هذه المليشيات باستقدام تعزيزات لقواتها من بينها أسلحة حديثة حصلت عليها من جبهات أخرى.

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