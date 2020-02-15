نزار هيثم: ما يمس الأشقاء في السعودية يمس الجنوب وشعبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

قال الناطق باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم بان علاقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية، علاقة مميزة واستثنائية.



وأضاف هيثم، ما يمس المملكة قيادة وحكومة وشعباً، يمسُّ في البدء الجنوب وطناً وشعباً وقيادة .

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وتابع إن حرصنا على إقامة علاقات متميزة مع أشقائنا في المملكة ينطلق من موجبات أواصر الإخاء والجغرافيا، والمصير المشترك، وتعمقت شراكتنا معها في ميادين التصدي للمشاريع الاقليمية المعادية التي تستهدف الأمن القومي والمشروع العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وأكد هيثم، نجدد التأكيد على إننا نعمل مع الأشقاء في المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار في جنوبنا الحبيب، وتجاوز كل العراقيل التي تحاول بعض القوى افتعالها لإعاقة وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض، كما نؤكد إننا سنبقى جنباً إلى جنب مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكةالعربية السعودية لمواجهة المليشيات الحوثية والجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، ومن هنا نهيب بكل أبناء الجنوب لأن يكونوا سنداً وعوناً لقيادتهم وقواتهم المسلحة في هذه المواجهة الحاسمة مع كل القوى المتربصة بشعبنا وقضيتنا وبأمن أشقائنا وجوارنا الإقليمي.

وأوضح هيثم، انطلاقا من ذلك، فإن المجلس الانتقالي، يُدين كافة الحملات الإعلامية التي تستهدف المملكة العربية السعودية ودورها الريادي، ويدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء تلك الحملات المسيسة والمغرضة والموجهة من القوى المعادية لشعبنا وقضيتنا ولأشقائنا في المملكة العربية السعودية.