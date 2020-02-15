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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط جنوبي: حزب الاصلاح يسعى لاثارة الفتنة بين الجنوب والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم السبت، أن حزب الإصلاح يسعى جاهدًا للفتنة بين الجنوبيين والسعودية.
وكتب اليافعي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "حزب الإصلاح يسعى للوقيعة بين الجنوبيين والسعودية بنشر مقاطع لأتباعه في مأرب وهم يشتمون السعودية ويدعون أن هذه المقاطع في عدن".
وأضاف:" نحن والسعودية والإمارات واجهنا الحوثي معاً وسنواجه الإرهاب الإخونجي معاً، صحيح أن هناك تباينات ببعض الأمور ولكنها قابله للتصحيح والفرصة مازالت سانحة".
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