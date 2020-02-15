مدير عام المعلا يعلن تكفلهم بعلاج المرأة المصابة برصاص راجع في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن أعلن مدير عام المعلا فهد مشبق، تكفلهم بعلاج المواطنة التي اصيبت برصاص راجع في منزلها بالمديرية.

Advertisements وأوضح مدير عام المعلا، أنه قام بفتح حساب في مستشفى خليج عدن، وتم اجراء عملية للمرأة المصابة وتكللت بالنجاح. وقال مشبق بحسب مصادر محلية: " سنتكفل بعلاج المرأة مع التمديد والعلاج الطبيعي، وقد فتحنا لذويها حساب بصيدلية بجانب المستشفى". وأكد مشبق أنه إذا تطلبت حالت المصابة السفر الى الخارج؛ سنحاول التواصل مع التجار والمسؤولين ليتم نقلها الى الخارج للعلاج.

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