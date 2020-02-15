شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| التحالف: سقوط إحدى طائراتنا في منطقة العمليات بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أكد التحالف العربي، اليوم السبت، شباط 15، 2020، سقوط إحدى طائرات التحالف في منطقة العمليات في محافظة الجوف باليمن.

وكانت مليشيا الحوثي قالت إنها أسقطت طائرة للتحالف في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. Advertisements وأكد التحالف أنها طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو)تابعة للقوات الجوية السعودية وسقطت اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش اليمني. تفاصيل أوفى لاحقا.

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