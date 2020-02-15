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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. وضع عائدين من الصين قيد الحجر الصحي وسط احتجاج من السكان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
الخليج 365 ـ إب
واصلت السلطات الصحية والمحلية في مدينة إب ولليوم الرابع على التوالي احتجاز وعزل 12 شخصاً في منزل سكني بعد عودتهم من جمهورية الصين الشعبية، والتي ينتشر فيها فيروس "كورونا" المميت.
وأكدت مصادر محلية وطبية احتجاز وعزل 12 شخصاً بمنزل "بيت الصين"، حيث كان سكن الأطباء الصينين بالمدينة القديمة في إب، عادوا قبل أيام قليلة من الصين.
وذكر مصدر طبي أن إجراءات العزل والحجز يفترض أن تكون في المحافظات التي يصل إليها المسافرون مباشرة عبر المطارات والمنافذ البرية، لا في محافظات تقع وسط البلاد بعد أن يكونوا قد سافروا لوقت طويل منذ وصولهم المنافذ.
وتابع أن اجراءات العزل المتخذة، إجراءات عادية وبسيطة وليست كافية لمنع انتشار الفيروس فيما لو حدث انتقال حقيقي عبر المسافرين إلى المحافظة أو أي محافظات مجاورة.
وعارض وجهاء وعقال حارات وناشطون اتخاذ مبنى سكني للعزل والإحتجاز وسط حي يقطنه الآلاف من السكان.
ووقع وجهاء كثر بمدينة إب شكوى تطالب برفع المحتجزين من مبنى الصين ونقلهم إلى أماكن بعيدة خارج مدينة إب.
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