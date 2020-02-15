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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اغتيال الدكتور سالم بن هادي في عيادته الخاصة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
اغتال مسلحون مجهولون، دكتور، في عيادته الخاصة بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الإصلاح .
وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي اليوم السبت على تويتر انه تم اغتيال د. سالم محمد بن هادي في عيادته الخاصة اليوم السبت بمحافظة شبوة ولاذ الجناة بالفرار.
واضاف ان ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار السلاح والانفلات الأمني بشبوة يؤكد ان مليشيات الإصلاح لا تهتم بأمن المواطن والمجتمع وكل اهتمامها بتأمين مصالح جنرالات النفط والفساد .. مؤكداً أن هذه الصفحة السوداء ستطوى.
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