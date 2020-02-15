شاهد.. برعاية وحضور البحسني قيادة المنطقة العسكرية الثانية تقيم حفل تأبين للفقيد العقيد الجاوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

برعاية و حضور محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني أقامت قيادة المنطقة العسكرية الثانية حفل تأبين الفقيد العقيد صالح عوض الجاوي الذي شغل آخر منصب قيادي له أركان لواء شبام.



وخلال الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم تلاها المساعد أحمد الحيد ثم قراءة الفاتحة على روح الفقيد، تلاها كلمة عن زملاء الفقيد ألقاها رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد ركن صالح عمر المعاري تحدث فيها مناقب الفقيد ومدى حرصه الشديد على شحذ الهمم لدى الأفراد، وتطرق إلى المراحل القيادية التي تبوأها منذ التحاقه بالسلك العسكري ومشاركته الفاعلة في تأسيس قوات النخبة الحضرمية جنباً إلى جنب خلف القيادة العسكرية ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وتضمن الحفل كلمة لأسرة الفقيد الجاوي ألقاها نيابة عنهم إبنه أكرم صالح الجاوي تقدم فيها بخالص عبارات الشكر والثناء لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة بالأب اللواء ركن فرج سالمين البحسني على مواقفه النبيلة تجاه والده أثناء فترة علاجه وسؤاله الدائم عن حالته الصحية، مؤكداً الجاوي الإبن أن ذلك ليس تزلفا أو من باب المدح والتمجيد للقيادة ولكنها حقيقة يجب أن يعرفها الجميع، متمنياً من القيادة الحرص أكثر على متابعة أسر الشهداء والجرحى الذين ضحوا في سبيل إستقرار وأمن حضرموت.

ليختتم الحفل بكلمة راعي الحفل محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية سيادة اللواء الركن فرج البحسني الذي نقل فيها تعازيه الحارة لأسرة الفقيد معرباً عن عظيم إمتنانه لكل ما قدمه العقيد الجاوي خلال فترة عمله منذ تأسيس قوات المنطقة العسكرية الثانية وخاصة عقب تسليم مدن ساحل حضرموت لعصابات الإرهاب حيث كان من أوائل الضباط الذين لبّوا ندأ حضرموت ومشاركتهم الفاعلة في يوم التحرير.

وأكد البحسني على أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادتها العسكرية لن تألوا جهداً في القيام بواجبها تجاه أسر وأهالي الشهداء والجرحى والفقداء الذين خدموا الوطن وقدموا له جُلَّ عطائهم وذلك برعايتهم ومتابعة كافة مستحقاتهم و تسيهل الإجراءات.

تخلل حفل التأبين الذي حضره أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان وعدد من ضباط وصف ضباط وأفراد قيادة المنطقة العسكرية الثانية قصيدة مرثية في الفقيد ألقاها الشاعر المساعد البرك الكلالي.

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