شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يترك زوجته لرفضه الإنفاق على «مرض طفلتهما» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت سيدة مصرية في دعوى طلاق، عن معاناتها مع زوجها الذي هجرها منذ 4 سنوات، بسبب رفضه الإنفاق على علاج طفلته التي ولدت بخلل جيني، وطردها للشارع، وتزوج على منقولاتها وسرق مصوغاتها الذهبية.

وقالت الزوجة التي طالبت المحكمة بتطليقها من زوجها: ” أنجبت طفلة مريضة فتركني وهرب، وعندما حررت بلاغا ضده بسبب ملاحقتى باتهامات باطلة، ورفضه تسجيل الصغيرة، تعرض للتهديد على يديه وأسرته “.

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وأضافت: ” حاول أهلي التواصل معه لأعود له، فواجههم بالرفض، ومنعني من دخول المنزل لأخذ متعلقاتي الخاصة، وتهرب من دفع نفقة علاج الطفل، أو السؤال عنه منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وتركنى معلقة “.