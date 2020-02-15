شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صور صادمة ولي اول مرة تعرض من بعد خطوبة الوليد مقداد نجم طيور الجنة وهذه صورة لخطيبته (تعرف عليها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو : الملك سلمان يصدر قرارات مزلزله وجديدة وتعينات ملكية مهمة شاهد تفاصيل (الأسماء +المناصب ) الانتقالي : يدخل على خط الحملة التي تستهدف المملكة العربية السعودية قائد لواء بارز يبلغ وزارة الدفاع بالانسحاب من قلب مأرب والتسليم للحوثيين.. والسبب صادم وغير متوقع ورد للتو : دقت طبول الحرب الباب الخليج .. عشرات البوارج الحربية الأمريكية تصل إلى بحر العرب وخليج عدن

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