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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مواطن يمني يقتحم عيادة طبيب ويقتله...لن تصدق السبب ..."شاهد"

اقدم مواطن اليوم السبت على اطلاق نار كثيف صوب طبيب معالج داخل عيادته في مديرية الصعيد بشبوة . وذكر مصدر محلي لـ "كريتر سكاي" بأن المواطن الذي يدعى بن عيشه العتيقي اقدم على اطلاق النار نحو الدكتور سالم محمد هادي وارداه قتيلا . جديد اب برس : Advertisements وبحسب المصدر فأن المواطن الذي اقدم على اطلاق نار ، كان ابنه قد توفي داخل العيادة بسبب مرض الربو .

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