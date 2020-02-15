شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المجلس الانتقالي ينسف اتفاق الرياض ويبدا بأول عمل عسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا قيادي عسكري في مليشيا المجلس الإنتقالي إلى الإستنفار ورفع درجة الإستعداد القتالي لمواجهة ماوصفه بمليشيا الاصلاح في إشارة إلى الشرعية.

وقال مختار النوبي وهو احد قيادات مليشيا المجلس الانتقالي وقائد ما يسمى باللواء الخامس دعم وإسناد الموالي جنرالات الشمال وحزب الإصلاح يخططون لإعادة إجتياح الجنوب، وهدد النوبي بأنه سيدافع عن عدن ويحمل كفنه ويحفر قبره في إشارة إلى نية الإنتقالي إلى عدم تنفيذ إتفاق الرياض وعدم السماح للحكومة بالعودة .

و غادر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء العاصمة المؤقتة عدن الى إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض.

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وبحسب وكالة الأنباء "سبأ" فإن من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء الرئيس هادي على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها، بما في ذلك تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء سيناقش مع الرئيس الأوضاع العسكرية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة. كما يناقش مع المسؤولين في السعودية أوجه الدعم المطلوبة لإسناد جهود وخطط الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.

يأتي ذلك بعد فشل تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. ومنعت قوات المجلس الإنتقالي مؤخراً قوات الدفاع الساحلي مع قوات سعودية من المرور من عدن وفتحت النار على تلك القوات التي نشرها ياتي ضمن إطار إتفاق الرياض .