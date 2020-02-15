شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حمار يتخلى عن جنسه... ويتحول إلى كلب ..لكن مفاجأة حدثت واذهلت الجميع ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسبب وجود حمار صغير بين ثلاثة كلاب، من فصيلة جيرمان شيبرد، وتواصله معهم بشكل دائم إلى اكتسابه تصرفات ومهارات الكلاب. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا قصة الحمار الصغير "تيم" الذي تخلت أمه عنه عند ولادته، لتربيه عائلة في مدينة أوتمان في ولاية أريزونا. --------------------------------- شاهد ايضا : • ظهور صادم وفاضح لخطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقدام" ..شاهد من تكون وكم هو عمرها الحقيقي .."صور" • شاهد : فتاة حسناء بالعشرينات من عمرها وضعت كاميرا مخفية في منزلها فاكتشفت مفاجأة صادمة لم تكن تتخيلها .."فيديو" • شاهد : قرد يقتحم قسم الطالبات في جامعة حائل السعودية .. ويقوم بعمل صادم أرعب الجميع وكانت نهايته مفزعة .."فيديو" • مضيفات جدد على الطيران السعودي يسحرن المسافرين باطلالة وجمال فريد من نوعه ..شاهد الصور Advertisements • إحمي نفسك من السرطان وأمراض القلب وضعف النظر ..هذه النبتة العجيبة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي معاناتك للأبد ..شاهد • بكل جراءة .. مذيعة MBC "لجين عمران" تهز الخليج بمقطع صادم ليس له مثيل .. طرب وغناء ورقص وأناقة وجمال يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل ..شاهد • السعودية : شاهد فيديو جديد للحظة تفجير صرافة بالرياض وسرقة مليون ريال من داخلها • مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد .."صور" --------------------------------- وتكيف الحمار الصغير مع الحياة داخل المنزل، وشعر بالأمان، واكتسب صحة جيدة بعد إصابته بالمرض سابقا. وبحسب موقع "زحمة"، فقد ساعدت الكلاب في تعليم الحمار وإكسابه "أخلاق المنزل" واكتسب الحمار بسبب تواصله مع الكلاب مهارات متعددة وانفعالات مشابهة لانفعالات الكلاب، فيقوم على سبيل المثال بهز ذيله عند شعوره بالسعادة، ويستلقي وينام مثل الكلاب. ويقوم الحمار باستقبال صاحبه عند عودته إلى المنزل، بمجرد دخوله من الباب ويقفز عليه بحماس شديد مشابه لأصدقائه الكلاب.

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