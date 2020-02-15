شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سقوط طائرة مدنية بالسعودية ..شاهد اول فيديو وصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت إمارة منطقة عسير الواقعة جنوب غربي السعودية ملابسات هبوط اضطراري لطائرة سودانية في منطقة جبلية وعرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للمتحدث الرسمي باسم إمارة عسير أنه "استكمالا للبيانات الصحفية السابقة حول حادثة هبوط الطائرة الاضطراري في منطقة وعرة في أصدار تهامة النماص شرق محافظة المجاردة، لطائرة رش من نوع THRUSH S2R-34 ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للعمل في مكافحة الجراد الصحراوي، تلقى مركز التحكم بلاغًا عن هبوط اضطراري للطائرة التي أقلعت من مدرج الطائرات الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في طريقها إلى السليل لتنفيذ إحدى مهامها المعتادة".

---------------------------------

شاهد ايضا :

• ظهور صادم وفاضح لخطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقدام" ..شاهد من تكون وكم هو عمرها الحقيقي .."صور"

• شاهد : فتاة حسناء بالعشرينات من عمرها وضعت كاميرا مخفية في منزلها فاكتشفت مفاجأة صادمة لم تكن تتخيلها .."فيديو"

• شاهد : قرد يقتحم قسم الطالبات في جامعة حائل السعودية .. ويقوم بعمل صادم أرعب الجميع وكانت نهايته مفزعة .."فيديو"

• مضيفات جدد على الطيران السعودي يسحرن المسافرين باطلالة وجمال فريد من نوعه ..شاهد الصور

Advertisements

• إحمي نفسك من السرطان وأمراض القلب وضعف النظر ..هذه النبتة العجيبة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي معاناتك للأبد ..شاهد

• بكل جراءة .. مذيعة MBC "لجين عمران" تهز الخليج بمقطع صادم ليس له مثيل .. طرب وغناء ورقص وأناقة وجمال يفوق الخيال وبدون عمليات تجميل ..شاهد

• السعودية : شاهد فيديو جديد للحظة تفجير صرافة بالرياض وسرقة مليون ريال من داخلها

• مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد .."صور"

---------------------------------

وأفاد المتحدث الرسمي المحلي السعودي بأنه "تم التواصل مع قائد الطائرة الكابتن طه الحبر البشير الكباشي 68 عاما سوداني الجنسية، حيث كان يطير على ارتفاع 500 متر تقريبًا عندما لاحظ بداية عطل في المحرك، وبدأ في محاولة الهبوط الاضطراري باتجاه منطقة كثيفة الأشجار، واستطاع خفض مستوى الارتفاع إلى أن انطفأ محرك الطائرة وحطّ بها فوق الأشجار في منطقة وعرة جدًّا وسط الجبال بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان".

وأعرب الطيار السوداني الذي نجا بأعجوبة من هذا الهبوط القاسي، عن شكره وامتنانه للسعوديين على كافة المستويات، على الجهود التي بذلت لإنقاذه".

وخاطب الكابتن طه الحبر البشير الكباشي، السعوديين فيما كان رجال الإنقاذ محيطين به قائلا: أنتم أهل الكرم .. أنتم أهل المروءة.. ومروءتكم أخجلتني"، مؤكدا أن ما حصل له لو جرى في نفس الظروف ببلد آخر لكان في عداد الأموات.