شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور صادم وفاضح لخطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقدام" ..شاهد من تكون وكم هو عمرها الحقيقي .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأ نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد جميع محبيه ومتابعيه بخطوبته اليوم، و تم نشرها عبر صفحته الشخصية والتي لاقت تداولًا كثيفًا من قبل رواد التواصل.

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وتساءل العديد من محبي الوليد مقداد، عن من خطيبته ومواصفتها ليشبعوا فضولهم تجاه الفتاة التي ستحمل لقب نجم قناة طيور الجنة التي تبث من دولة الأردن والتي لاقى شهرة كبيرة بين الأسر العربية وخاصة الأطفال.

وتبين أن خطيبة مقداد هي ابنة عمه وتدعى نورغسان مقداد وتبلغ من العمر 21 عامًا اي مقاربة لعمر خطيبها الوليد مقداد، والدتها هي مروة حماد وله أربعة إخوة هم المعتصم بالله مقداد، جنى مقداد، اياد مقداد وجاد مقداد.