شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 15 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي :

نورا المطيري تهاجم حزب الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/459423/ التحالف يشن 28 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في 3 محافظات https://www.elyamnelaraby.com/459430/ الغرباني: الإصلاح مثل الحوثي لا تجدي معه غير القوة https://www.elyamnelaraby.com/459432/ اليافعي: الإصلاح يسعى للوقيعة بين الجنوبيين والسعودية بنشر مقاطع مفبركة https://www.elyamnelaraby.com/459442/ هاني بن بريك يرد على محاولات الإصلاح الفتنة بين الجنوبيين والسعودية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/459443/ مليشيا الحوثي تقطع الاتصالات عن محافظة الجوف للأسبوع الرابع على التوالي https://www.elyamnelaraby.com/459451/ تفاقم صراع أجنحة الحوثي في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/459462/ إستقالة هاشم الأحمر تؤكد خيانة الإصلاح للتحالف العربي https://www.elyamnelaraby.com/459473/ قيادي بالمجلس الانتقالي لــ "الخليج 365": اتفاق الرياض يمثل ظهور للحق الجنوبي (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/459481/ الوالي يلتقي قائد لواء حماية المنشآت بالعاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/459488/ # الحديدة # الجوف # عدن # حزب الإصلاح # الحوثي # محافظة الجوف # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # التحالف # هاني بن بريك # الانتقالي # . # نورا المطيري # اتفاق الرياض # حوار # إستقالة # قائد # السبت # العربي # خيانة # اليمني # الأحمر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.