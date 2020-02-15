صندوق النظافة بساحل حضرموت  ينظم سباق الماراثون بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

نظم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة وبالشراكة مع الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة عصر اليوم الجمعة مسابقة الماراثون بمشاركة عدد من عمال ومنتسبي صندوق النظافة والتحسين من جميع مديريات ساحل حضرموت وذلك ضمن فعاليات اسبوع النظافة والبيئة الذي ينظمه الصندوق خلال فترة من 13 - 20 فبراير تزامنا مع اليوم الوطني للبيئة 20 فبراير.



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حيث انطلق الماراثون من امام كورنيش الستين وصولاً الى منتزه المكلا بارك في المنصه بقطع مسافة حوالي 5 كيلو، شارك فيه اكثر من 100 متسابق من جميع مشايع نظافة مديريات ساحل حضرموت تحصل عدد 15 متسابق على التكريم من قبل قيادة الصندوق .

وتهدف هذه الفعالية الى جانب رفع الوعي والثقافة لدى المواطنين وتعاون فئة المجتمع للحفاظ على البيئة والنظافة وتخفيف من معاناة مهندس النظافة في عملية تسهيل طريقة جمعة للنفايات ورميها من قبل المواطنين في موقعها المحدد.

وفي تصريح خاص للمدير العام التنفيذي للصندوق المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق عقب انتهاء من تكريم الفائزين تقدم بالشكر للأخوه في منتزه المكلا بارك على استضافة الحفل الختامي لهذ السباق متمنياً للجميع التوفيق لإنجاح هذه الفعاليات التي تهتم بالجانب التوعوي ورفع مستوى الثقافة لدى المواطنين.