شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوالي يلتقي قائد لواء حماية المنشآت بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

التقى الدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، اليوم السبت، في مقر المجلس الانتقالي بمدينة التواهي، العميد أحمد مهدي بن عفيف، قائد لواء حماية المنشآت بالعاصمة عدن.

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وأطلع الوالي من العميد بن عفيف على الدور الذي يقوم به لواء حماية المنشآت لتوفير الحماية الأمنية للمرافق والمؤسسات الحكومية والحيوية بالعاصمة عدن والحفاظ عليها، وتعزيز الجهود التي تبذل لفرض الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وعموم المحافظات.

وأشاد العميد أحمد بن عفيف، بالجهود التي تبذلها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن وباقي المحافظات، مؤكدًا استعداد أفراد اللواء لتنفيذ المهام التي توكل إليهم من قيادة التحالف العربي والمجلس الانتقالي، لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالعاصمة عدن.