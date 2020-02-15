شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو الجمعية الوطنية للإنتقالي يكشف لــ "الخليج 365" عن مصير اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي "علي محمد ثابت"، عن مصير اتفاق الرياض.



وقال ثابت في حواره لــ "الخليج 365"، اتفاق الرياض يمثل ظهور للحق الجنوبي ويلزم الجنوب ممثلا بالانتقالي أن يعمل مع التحالف، وفي ذات الوقت يرى إصلاح للسلطة الفاسدة وانفاق موارد الجنوب علي شعبنا وأولوياته، وليس لحزب الإخونج وشرعية غارقه في الفساد ويعتبر موقف جيدا من المملكه والتحالف من قضية الجنوب وايده مجلس الأمن والدول العظمي وصار يمثل اعترافا بالانتقالي ممثلا لشعبنا الجنوبي.

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