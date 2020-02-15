سقوط قتلى حوثيين وتدمير آليات بقصف للتحالف في الجوف وصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، بعدة غارات تجمع عربات قتالية للمليشيا ومخازن أسلحة، في اطراف جبال يام المحاذية للساقية، بمحافظة الجوف، ما تسبب في اندلاع النيران فيها وسماع دوي الانفجارات إلى عدة كيلومترات.

Advertisements كما قصفت مقاتلات التحالف العربي، مركزا لقيادة عمليات المليشيا، في مديرية حيدان، جنوب محافظة صعدة. وكشفت مصادر ميدانية، عن مصرع جميع القيادات في مركز القيادة، مؤكدة شن مقاتلات التحالف غارات على مناطق متفرقة في مديريات رازح وسحار وساقين.

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