شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بالجمعية الوطنية للإنتقالي يكشف لـ"اليمن العربي" عن مستقبل قضية الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

الشحات غريب

كشف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي "علي محمد ثابت"، عن مستقبل قضية الجنوب.



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وقال ثابت في حواره لــ "الخليج 365"، قضية الجنوب قضية شعب حر قدم آلاف الشهداء علم شعوب المنطقة سبل النضال السلمي، ويمتلك وعياً سياسياً محنكا، ومن الصعب دفن قضيته التي لايمكن تتخلص المنطقة من الحروب والصراع إلا بعوة دولة الجنوب ونوضح أن الاخونج يعملوا علي استغلال صراعات الماضي التي كانت في الجنوب لاستقطاب حليف جنوبي لكن كل جنوبي يعلم أن لامستقبل للأبناء والأحفاد إلا بالدولة الجنوبية، وستقوم دولة القانون المدنية، الديمقراطية في الجنوب حتماً.

وعن إعلان الحكومة الشرعية وفاة اتفاق استوكهولم قال هذا الإتفاق من الأساس ولد ميت، لأنه نقاش بين طرف متمرد هو الحوثي وطرف الشرعية التي لا تملك تأييداً في الشمال ولا في الجنوب والأدهي أن كلا الطرفين تجاهلا إشراك الجنوب وهي خيانة للشعب الجنوبي وقضيته وكلما بني علي باطل بنتهي إلى الفشل.