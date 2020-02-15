شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالانتقالي يكشف كيف خان حزب الإصلاح التحالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي "علي محمد ثابت"، كيف دمر حزب الاصلاح الجنوب.. وكيف خان التحالف.



وقال ثابت في حواره لــ "الخليج 365"، لقد قام حزب الإصلاح أساسا كما اعترف زعيمه عبدالله الأحمر قائلاً: أننا وجدنا المؤتمر ملتزم للجنوب، باتفاقات الوحدة ورأينا أن نبني حرب اسلامي من الاخوان المسلمين لكي يحارب الاشتراكي وسياسته وتدميره وهو فعلا ما جعل الاخونج يكفروا الجنوب، ويبيحوا دماء أبناء الجنوب و اعتبار الجنوب دار كفر شيوعية، واستخدمهم عفاش ليسوقوا له الحرب علي الجنوب وهو جزء من الدولة الموحدة وتمت تصفيت الشريك بالحرب لاجل، وضع يدهم علئ القطاع العام، ومؤسساته ونهبها وتدمير تعاونيات الجنوب ونظامة، الاقتصادي ورمي مئات آلاف، العاملين إلى الرصيف وايضا تدمير جيش الجنوب ونهب أسلحته ورمي الاف العسكريين، إلى الشارع وطرد الكوادر المدنية من أعمالها والاستيلاء علي الاراضي تم الابتلاع التام، للحقول النفط والغاز التي صارت، ممتلكات يتقاسمها نافدي صنعاء، وعمل الاخونج علي نسف ثقافة الجنوب ومصادرت الحريات وظلم المراه وتجهيل المجتمع، وفرض اعراف واسلاف قبلية، متخلفه وثقافة الثار بين القبائل، والعوده الي الماضي البعيد بالجنوب حتي ائمة المساجد يأتون من صنعاء وذمار واب.

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