قيادي بالانتقالي يكشف لــ "اليمن العربي"عن الأوضاع بعد عودة الحكومة لعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 الشحات غريب كشف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي "علي محمد ثابت"، عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقتة عدن.

Advertisements وقال ثابت في حاوره لــ "الخليج 365"، منذ عودة الحكومه ومرتبات القوات المسلحة والأمن متوقفه، وحاليا بصعوبة تصرف بعض الأشهر ولاتزال الأوضاع تراوح مكانها. وعن خطوات الانتقالي في حالة عدم رضوخ الشرعية لتنفيذ بنود الاتفاق، قال إن الانتقالي حامل القضية الجنوبية ومسؤول أمام شعبه عن تحقيق تطلعاته التي تحقق نتائج عملية للجنوب وتولي ادارته والسيطرة علئ موارده وصولاً إلى السيادة الجنوبية على الجنوب.

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