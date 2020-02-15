شكرا لبحثكم عن خبر "مأرب في خطر يا ريّس".. مسؤول حكومي يحذر"هادي" من سقوط قلعة الجمهورية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه عضو مجلس الشورى علوي الباشا بن زبع، رسالة تحذير للرئيس هادي بعنوان " مأرب في خطر يا ريّس".

وقال بن زبع في سلسلة تغريدات على "تويتر"، " مأرب في خطر يا ريّس" محذراً من مغبة سقوط محافظتي مأرب والجوف بيد جماعة الحوثيين.

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وأضاف: "حين تنقلب من مهاجم الى مدافع ويقترب الخطر من المدينة فأنت في خطر مهما كانت النوايا والاستعدادات"

وتابع: "هذا مفهوم الحرب وليس مفهوم الحسابات السياسية، والرسالة لرئيس الجمهورية لاحتياطات وقائية عالية الاهمية نتطلع اليها ونلح عليها".

ويأتي هذا التحذير بعد التقدم الذي أحرزه الحوثيون مؤخراً في نهم وسيطرتهم على مواقع مطلة على مدينة مأرب والحزم عاصمة محافظة الجوف.